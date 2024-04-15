Songül Karlı'nın yeni pozunu gören yorum attı. Evlilik teklifi yapan da var aşkını ilan eden de

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Songül Karlı'nın yeni pozunu gören yorum attı. Evlilik teklifi yapan da var aşkını ilan eden de
Son zamanlarda estetik müdahaleleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Yapılan kalça estetiği sonrasında Songül Karlı'nın gönderileri, Hadise ve Seda Sayan gibi ünlü isimlerle karşılaştırılmaya başlandı ve takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Songül Karlı'nın estetik operasyonları sonrasındaki değişimi, sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça tartışılıyor ve "Bu gerçekten Songül Karlı mı?" şeklinde yorumlar alıyor.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Karlı, takipçilerini yeni fotoğraflarıyla şaşırtmaya devam ediyor ve her paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Şarkıcılık ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra, estetik operasyon haberleriyle de gündemde kalan Karlı'nın son pozları, estetikle ilgili iddiaları güçlendiriyor ve takipçilerinin dikkatini çekiyor.

Karlı'nın geçmişteki halini hatırlayanlar ise, onun gerçekten o olup olmadığına dair şüphelerini dile getiriyorlar.

İşte Songül Karlı'nın son gönderisi ve ona gelen yorumlar...

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