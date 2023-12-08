Songül Karlı’nın gözünün halini görenler şaştı kaldı. Estetiği abarttı

Yüzüne yaptırdığı operasyonlarla yetinmeyen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, en son kalça estetiği yaptırdığı iddialarıyla dikkat çekmişti.

Son hali ile meslektaşı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı hem estetik hem de filtreyi abarttı. Instagram hesabından estetik eleştirlerine cevap veren Karlı, "Keşke benim kadar herkese yakışsa" demişti.

Estetikleriyle gündem olan Songül Karlı'nın son hali dikkat çekti.

Yüzünü gerdiren türkücünün bir gözündeki sorun gözlerden kaçmadı.

Songül Karlı'yı görenler 'Bir gözün başka bir gözün başka yere bakıyor', 'Yeter, estetiği bırak', 'Yazık ettin kendine' yorumlarında bulundu.