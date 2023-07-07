Sopa kemer şişelerle birbirlerine saldırdılar. Kavga dakikalarca sürdü

Adıyaman'da çıkan kavgada taraflar birbirlerine ne bulduysa onunla saldırdı. Çevredekiler de boks maçı izler gibi olayı seyretti.

Sopa kemer şişelerle birbirlerine saldırdılar. Kavga dakikalarca sürdü

İHA'nın haberine göre, Adıyaman’da, sopa, kemer, şişe ve yumruklarla birbirine öldüresiye saldıran iki grubun kavgası kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kap Cami Mahallesi Adıyaman 100. Yıl Yüzme Havuzu yakınlarında yabancı uyruklu iki grup şahıs arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar, sopa, kemer, şişe ve yumruklarla bir birine öldüresiye saldırdı. Dakikalarca süren kavga anları cep telefonu kameralarına da saniye saniye yansıdı. Bir süre bir birine saldıran şahıslar, vatandaşların araya girmesiyle sakinleşerek olay yerinden ayrıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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