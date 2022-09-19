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  • Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Şort giyen erkekleri hedef alan hocaya, ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medyadan yanıt verdi. Paylaşım binlerce kişi tarafından beğenildi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 20:14
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Şort giyen erkekleri hedef alan kişiye ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medyadan yanıt verdi. Paylaşım binlerce kişi tarafından beğenildi

Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
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Vatandaşların yaşam tarzı iktidar destekli kişilerce hedef alınmaya devam edilirken sosyal medyada hesaplar açan gerici gruplar kadınların, erkeklerin giyimi üzerinden vatandaşların yaşam tarzına saldırıyor.

Bunun son örneği Tiktok’ta yayın yapan ve kendisine “Kenan hoca” diyen TikTok kullanıcısı oldu. Şort giyen erkekleri hedef alan kişi, "Hocam, "Açılmak kadına haram değil mi?". Hayır, erkeğe de haram. Giyinemezsin, böyle çıkamazsın sokağa" dedi. Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kişiye yanıt verdi.

Erkeklerin şort giymesini eleştiren Kenan Hoca şunları söylemişti:

"Sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz ya! Yahu ne hale geldik. Siz Osmanlı'nın torunusunuz. Ama Allah size diyor ki göbek altı ve diz kapağınızı örtmeden sokağa çıkamazsınız. Erkeğe söylüyor bunu kadına demiyorum. Kadın zaten hep beter. Kadının her yeri mahremdir. Ama bugün erkeklere diyor ki; diz kapağının altı ve göbeğini örtmeden dışarıya çıkamazsın. Neden? Haramdır. Hocam, "Açılmak kadına haram değil mi?". Hayır, erkeğe de haram. Giyinemezsin, böyle çıkamazsın sokağa. Peki nasıl olacak bu işler? Sokaklarda gençler, yaşlılar, koca koca adamlar şortlarla sokaklarda dolaşıyorlar. Ya arkadaşlar azıcık ar.."

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN YANIT GECİKMEDİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, şortlu fotoğrafını paylaştı.

Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şort kırmızı çizgimiz" ifadelerini kullandı.

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Abbas
19.09.2022 20:25
Bunların arkasında duranların insanlığında şüphe ederim, ama asıl dürüst namuslu bunların mahallesindeki insanlarının karşı çıkması lazım, sonra sıra onlara da gelir, ama iş işten geçmiş olur  
 
Harun Koç
19.09.2022 20:20
Hocaefendi dini açıdan cevap verdi. Şahan Bey hocanın muhatabı değil.Fetvaya fetva ehliyeti olanlar cevap verebilir.Dini değerlere saygılı olalım.  
 
HASAN HÜSEYİN
19.09.2022 20:18
Hep giyim kuşam üzerine Fetva Neden? Hiç haramla rüşvetle hırsızlıkla adam öldürmekle kadın öldürmekle ilgili konuşan yok Fetva veren yok Neden?  
 
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