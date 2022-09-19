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Şimdi de erkeklerin kıyafetini hedef aldılar: Sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda “Kenan hoca” kullanıcı adını kullanan bir kişi şort giyen erkekleri hedef aldı. Videoda, “Sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz.” ifadeleri dikkat çekti.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 11:46
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Sıra erkeklerin kıyafetinde: Sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz

Şimdi de erkeklerin kıyafetini hedef aldılar: Sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz
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Vatandaşların yaşam tarzı iktidar destekli kişilerce hedef alınmaya devam ediliyor. Sosyal medyada hesaplar açan gerici gruplar kadınların, erkeklerin giyimi üzerinden vatandaşların yaşam tarzına saldırıyor. Bunun son örneği Tiktok’ta yayın yapan “Kenan hoca” adlı TikTok kullanıcısı oldu.

Erkeklerin şort giymesini eleştiren Kenan Hoca şunları söyledi:

"Sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz ya! Yahu ne hale geldik. Siz Osmanlı'nın torunusunuz. Ama Allah size diyor ki göbek altı ve diz kapağınızı örtmeden sokağa çıkamazsınız. Erkeğe söylüyor bunu kadına demiyorum. Kadın zaten hep beter. Kadının her yeri mahremdir. Ama bugün erkeklere diyor ki; diz kapağının altı ve göbeğini örtmeden dışarıya çıkamazsın. Neden? Haramdır. Hocam, "Açılmak kadına haram değil mi?". Hayır, erkeğe de haram. Giyinemezsin, böyle çıkamazsın sokağa. Peki nasıl olacak bu işler? Sokaklarda gençler, yaşlılar, koca koca adamlar şortlarla sokaklarda dolaşıyorlar. Ya arkadaşlar azıcık ar.."

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izmirli
19.09.2022 12:56
bunların hepsi sapık kansız her türlü sapkınlar dindar örtüsü altında  
 
Metin mert
19.09.2022 12:46
Sanane sanami sorucaz ne giyecegimizi Bi bitmediniz gitti  
 
Yobazlık Bu İşte
19.09.2022 12:45
Sana ne? Sen önce kendi kıyafetine bak İslam öncesi Arap kıyafeti... Hangi Ayet de senin kıyafetin var?  
 
TÜM YORUMLAR (31)
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