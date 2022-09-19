Şimdi de erkeklerin kıyafetini hedef aldılar: Sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz

Vatandaşların yaşam tarzı iktidar destekli kişilerce hedef alınmaya devam ediliyor. Sosyal medyada hesaplar açan gerici gruplar kadınların, erkeklerin giyimi üzerinden vatandaşların yaşam tarzına saldırıyor. Bunun son örneği Tiktok’ta yayın yapan “Kenan hoca” adlı TikTok kullanıcısı oldu.

Erkeklerin şort giymesini eleştiren Kenan Hoca şunları söyledi:

"Sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz ya! Yahu ne hale geldik. Siz Osmanlı'nın torunusunuz. Ama Allah size diyor ki göbek altı ve diz kapağınızı örtmeden sokağa çıkamazsınız. Erkeğe söylüyor bunu kadına demiyorum. Kadın zaten hep beter. Kadının her yeri mahremdir. Ama bugün erkeklere diyor ki; diz kapağının altı ve göbeğini örtmeden dışarıya çıkamazsın. Neden? Haramdır. Hocam, "Açılmak kadına haram değil mi?". Hayır, erkeğe de haram. Giyinemezsin, böyle çıkamazsın sokağa. Peki nasıl olacak bu işler? Sokaklarda gençler, yaşlılar, koca koca adamlar şortlarla sokaklarda dolaşıyorlar. Ya arkadaşlar azıcık ar.."