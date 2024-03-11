Soruyu anlamayan Zelenski 'İngilizce soru sorun' dedi TRT muhabiri sadece 'No' diyebildi. Basın toplantısında TRT skandalı

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Zelenski, ortak basın toplantısında açıklamalar yaptı.
Basın toplantısında savaşın gidişatı, askeri ve ticari anlaşmalara yönelik sorular soruldu.
Basın toplantısı sırasında TRT muhabirinin sorusunu, Zelensky, düzgün tercüme edilmediği için anlamadı. Zelensky, TRT muhabirine soruyu anlamadığını belirterek “İngilizce sorar mısın?” dedi. İngilizce bilmeyen TRT muhabiri ise Ukraynalı lidere sadece “No” (hayır) diyebildi.
Zelenski ise kötü yapılan Ukraynaca tercümeden anladığı akdarıyla soruyu yanıtlayabildi.
Basın toplantısında yaşananlar sosyal medyada büyük tepki çekti.