Soruyu anlamayan Zelenski 'İngilizce soru sorun' dedi TRT muhabiri sadece 'No' diyebildi. Basın toplantısında TRT skandalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin İstanbul’daki basın toplantısında skandal yaşandı. Toplantıda soru sormak için bulunan TRT muhabiri, İngilizce bilmediği için Zelenski’ye soru soramadı. O anlara “It is a book da mı bilmiyorsun muhabir bey” yorumu yapıldı.