Sosyal medya fenomeni Pqueen kansere yakalandığını açıkladı

‘Pqueen’ adıyla bilinen ünlü Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, meme kanserine yakalandığını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sosyal medya fenomeni Pqueen kansere yakalandığını açıkladı

Neşesiyle ve eğlenceli içerikleriyle tanınan ve ‘Pqueen’ adıyla bilinen ünlü Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu paylaştığı videoyla meme kanserine yakalandığını duyurdu.

Kasım ayında kendi yaptığı muayene sırasında memesinde bir kitle fark eden Baynazoğlu, profesyonel yardıma başvurdu. Erken teşhis sayesinde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatın ardından Pqueen, iyileşme sürecinde olduğunu belirtti.

Kendisinin geçirdiği tedavi süreciyle ilgili detayları paylaşan ünlü yayıncı, kanserin çok erken bir aşamada tespit edildiğini ve kemoterapi gibi agresif tedavilere ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

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