Sosyal medya günlerdir ak sakallı dedenin bu videosunu paylaşıyor: Kılıçdaroğlu'nu seçmeliyiz. Ülke elden gidiyor

Sokak röportajında mikrofon uzatılan yaşlı adam kendisinin dış görünüşüne hüküm verilmesinden yakın.

Yaşlı adam, "Kılıçdaroğlu’nu seçip tekrar demokratik sisteme geçmemiz lazım. Taşları yerine oturtmamız lazım. Ülke elden gidiyor. Sakın…” ifadelerini kullanan vatandaş şöyle konuştu:

“Kılıçdaroğlu’nu seçip tekrar demokratik sisteme geçmemiz lazım. Taşları yerine oturtmamız lazım. Ülke elden gidiyor. Sakın… ben sizden şunu rica ediyorum; yobazlık iki türlüdür. Bir, dini bilmez dindarlık yapar, bir laikliği bilmez laikçilik yapar. Beni bu halimle görüp, dış görünüşüme göre hakkımda hüküm verir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki; insanın hakkında hüküm verebilmek için onunla biraz zaman geçirmeniz lazım, komşuluk yapmanız lazım. Dolayısıyla bu 100 sene içinde yapmış olduğumuz yanlışlıkların bilincindeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu bu işi en ufak hücrelerine kadar çözdüler. Bundan sonra o yanlışları yapmayalım. anti emperyalist olalım lütfen. Allah rızası için. Anti emperyalist olandan bu ülkeyi sağlamlaştıramayız. Atatürk anti emperyalistti, öldürdüler onu, zehirlediler.”