Sosyal medya Melih Gökçek'in eski defterlerini açtı. Belediyeye doldurduğu FETÖ'cüleri ve yediği naneleri ağzından kaçırdı

Belediye başkanlığı döneminde belediyeye doldurduğu FETÖ'cüler ve yediği diğer naneler Melih Gökçek'in canlı yayında peşini bırakmadı. Paylaşılan bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sosyal medya Melih Gökçek'in eski defterlerini açtı. Belediyeye doldurduğu FETÖ'cüleri ve yediği naneleri ağzından kaçırdı

2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden el çektirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek’in geçtiğimiz mayıs ayında canlı yayında rezil olduğu anlar bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.

25 yıl boyunca başkenti yöneten Gökçek, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu “Tarafsız Bölge” programında belediyeye FETÖ'cüleri doldurduğunu ve yediği diğer naneleri ağzından kaçırmıştı.

“BEYAZ TV KİMİN SORUSUNA ‘ERROR’ VERDİ”
Melih Gökçek’le ilgili hazırlanan videoda Hakan Bayrakçı, “Başkanım Beyaz TV kimin?” diye sordu. Melih Gökçek ise “Hım, ha” gibi tepkiler verdi.

DÜNYA BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜLÜ KONUŞMASI
Videoda yapılan Dünya Belediye Başkanı ödülü konuşması ise izleyenleri güldürmeden edemedi.

Ahmet Hakan, Mansur Yavaş’ın Dünya Belediye Başkanı ödülü aldığını hatırlatması üzerine Melih Gökçek “O sipariş, çok basit bir ödül ya...” cevabını verdi. Bunun üzerine Ahmet Hakan “Bu ödül için siz de aday olmuşsunuz, hatta sevinç paylaşımı bile yapmışsınız.” deyince Melih Gökçek neye uğradığını şaşırdı.

"BANA MUAZZAM BİR SALDIRI VAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından muazzam bir avukat ve medya ordusuyla birlikte çok ciddi olarak kendisine saldırı yapıldığını iddia eden Gökçek, Ahmet Hakan'ın "Peki sizin avukat ordunuz yok mu?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Yok. Birkaç avukatım var. Öyle ordu olarak kabul edilemez. Ama benim onun gibi medyam falan yok. Benim medyam sosyal medya.”

"BENİM BELEDİYEDE GEÇMİŞTEN KALAN BOL MİKTARDA FETÖ'CÜ VAR"
Sonrasında Ahmet Hakan'ın Mansur Yavaş'a yönelik olarak "Devr-i sabık yaratmaya mı çalışıyor?" sorusuna Gökçek, "Kesinlikle. Yani bu tabii ki kendisinin sadece Mansur'un idaresiyle olan bir iş değil. Benim belediyede geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cü var. Onların özellikle Mansur'a yapmış olduğu bir baskı var." dedi.

"NİYE TEMİZLEMEDİNİZ ONLARI?"
Ahmet Hakan'ın "Bir dakika. Sizin dönemden kalma mı?" tepkisine "Tabii tabii" yanıtını veren Gökçek, "Niye temizlemediniz onları?" sorusuna karşılık ise "Temizledim. Bir kısmı döndü. Bir kısmı da yeni kendisi aldı. Ne yapabilirim? Mesela benim hakkımdaki iddialarımın pek çoğunun dosyasını onlar hazırlayıp veriyor." dedi.

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