AKP Osman Gökçek’i aday yaptı iddiası. Melih Gökçek’in adaylık hayali suya düştü

AKP’de 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi milletvekili adayı listesinde sona yaklaşıldı. AKP’de aday listelerinde yer almak için büyük mücadeleler verilirken Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in listeye girdiği iddia edildi.

AK Parti’de üç dönem kuralından dolayı 73 ismin tekrar milletvekili adayı gösterilmemesi bekleniyor. Siyasi partilerin aday listesini YSK’ya teslim etme süresi bugün saat 17.00’da sona erecek.

OSMAN GÖKÇEK İDDİASI

Oda TV’de yer alan kulis bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP milletvekili aday listesinde yeni isimlere yer vermesi beklenirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in de Ankara 2. Bölge 5. sıradan listeye girdiği iddia ediliyor.

Melih Gökçek’in oğlunun AK Parti’den aday gösterilmesi için kulis yaptığı da konuşulanlar arasında yer alıyor…

Gökçek’in kendisi için de tüm ısrarlarına rağmen milletvekili adayı olamadı.