Melih Gökçek döneminde milyonluk ihaleler almışlardı. Korkutata ailesinden Gökçek'e özel plakalı lüks araç

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde Korkutata ailesinin milyonluk ihaleler aldığı ve Gökçek'e özel plakalı araç tahsis ettiği iddia edildi.

Melih Gökçek döneminde milyonluk ihaleler almışlardı. Korkutata ailesinden Gökçek'e özel plakalı lüks araç

İddialara göre, belediye filosunda zaten bulunan 06 ABB 01 plakalı Mercedes araç yerine, Korkutata ailesinin aldığı 06 ABB 001 plakalı yeni Mercedes aracı Gökçek tarafından kullanıldı. Ayrıca, 2016 model aynı marka araç, aynı aile tarafından 2022 modeline yükseltilerek Gökçek'e tahsis edildi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Korkutata Ailesi'ne yaptığı ayrıcalıkların bir yenisinin daha ortaya çıktığı belirlendi. Gökçek'in, Belediye filosunda bulunan 06 ABB 01 plakalı Mercedes'in yanı sıra, Korkutata ailesine 06 ABB 001 plakalı yeni bir Mercedes aldırdığı ve kullandırdığı iddia edildi. Hatta 2016 model aynı marka araç, Korkutata Ailesi tarafından 2022 modele yükseltilerek Gökçek'e tahsis edildi.

Birgün'ün haberine göre; Korkutata Ailesi'ne sağlanan ayrıcalıklar bununla da sınırlı değil. Gökçek'in talimatıyla Ankaray ve Metro istasyonlarına kurulması planlanan 60 büfeden her biri 875 TL kira bedeliyle eski Refah Partisi milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın oğlu, aynı zamanda Beyaz TV çalışanı Serkan Korkutata ve kardeşi Fuat Korkutata ile diğer kardeş Sinem Şenbaş'a kiralandığı belgelendi. Ayrıca, Serkan Korkutata'nın yönetimindeki Sönmez LTD ŞTİ'ye verilen 1546 araçlık Göksu Parkı otoparkının yıllık kirası 315 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak, bu tutarın tamamının alınamadığı tespit edildi.

Fuat Korkutata ile Muhammed Korkutata'nın yöneticiliğini yaptığı Binko İnşaat Şirketi'ne, 12 milyon TL'lik park yapım işi pazarlık yöntemiyle verilmişti. Ayrıca, Serkan Korkutata ve Fuat Korkutata, 2013-2017 yılları arasında 9 farklı şirket ile belediyeden 56 ihale almıştı. Belgelere göre, 9 ihalenin toplam tutarı 256 milyon lira olarak kaydedilmişti.

Gökçek'in Korkutata Ailesi'ne sağladığı bu ayrıcalıklar, şaşırtıcı olmaktan çok uzak. Ancak, bu tür uygulamaların yolsuzluğun en açık örnekleri olduğu düşünülüyor.

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