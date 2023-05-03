Sosyal medyada da gündem oldu. Soylu canlı yayında Mehmet Akif Ersoy'a 'Bitanem' dedi

Süleyman Soylu, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu programa konuk oldu.

Programda seçimler, kayyumlar, terörle mücadele ve diğer gündem konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ancak programın en çok konuşulan anı, Süleyman Soylu'nun Mehmet Akif Ersoy'a "Bitanem" diye seslenmesi oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmak için Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programına konuk oldu.

Soylu, terörle mücadele, kayyum atamaları, seçim ittifakları ve ekonomik durum gibi birçok konuda soruları yanıtladı.

Programın bir bölümünde ise ilginç bir diyalog yaşandı.

Soylu, kayyum atamalarının hukuki dayanağına ilişkin konuşurken, Ersoy'un araya girmesiyle "Bitanem" diye seslendi.

Süleyman Soylu söylediği ifadeye daha sonra kendisi de güldü.