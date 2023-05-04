AKP'li Ali İhsan Yavuz YSK'yı tehdit etti: Bunu yaparsanız bedeli çok ağır olur

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında YSK'nın sandık başkanlarının listesini İçişleri Bakanlığı'na vermemesi ilgili kararını işaret ederek "YSK İstanbul örneğindeki gibi bir hata yaparsa bunun bedeli bir parça ağır olur" dedi.

AKP'li Ali İhsan Yavuz YSK'yı tehdit etti: Bunu yaparsanız bedeli çok ağır olur

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, OHAL'in 9 Mayıs'ta kalkacağını belirtirken 'AFAD'a hangi seçmen müracaat ederse oy kullanmak için kendi şehrine taşınacak' ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz'un açıklamasından satır başları:

-Deprem bölgesinde daha önce ilan edilen OHAL 9 Mayıs'tan sonra kalkıyor, OHAL süreci uzatılmayacak.

-325 bin seçmen deprem bölgesinden başka yerlere gitti. Deprem bölgesinde seçmen profili değişmiş değil. Hem devletin kurumları hem de YSK üstüne düşeni yapıyor. CHP de biz de bunu istemiştik. Seçmene o parti bu parti diye bakamayız. AFAD'a hangi seçmen müracaat ederse oy kullanmak için kendi şehrine taşınacak.

-Kişi özel aracıyla deprem bölgesine geri dönmek isterse de AFAD yardımcı olacak, akaryakıt desteği verilecek.

'YSK BÜYÜK HATA YAPAR, KIYAMETİ KOPARTACAK HALİMİZ YOK AMA...'

-CHP'nin iddiaları gerçek dışı. İçişleri Bakanı Sayın Soylu, bu konu hakkında açıklama yaptı. YSK, birçok kez bizim taleplerimizi reddediyor. Kayda da geçmesi açısından söylüyorum. Daha önce dedik ki, sandık başkanlarının listesini bize vermeniz gerekiyor. Görevlilerin kamu görevlisi olup olmadığını anlayalım. Çünkü İstanbul'da da böyle bir problem yaşadık.

-YSK yine paylaşmadı. 'Güvenlik gerekçesiyle bunu partilere veremem' yanıtını veriyor. Kıyameti kopartacak halimiz yok ama kayda geçsin, YSK İstanbul örneğindeki gibi bir hata yaparsa bunun bedeli bir parça ağır olur. Endişelerimiz var.'

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