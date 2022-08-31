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MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye',nin kıyafetleri ve takıları ile dikkat çeken sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu sosyal medyada sevgilisi ile fotoğraflarını yayınladı.

Galeri Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:41
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 14:02
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Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte 'MasterChef Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, uzun süredir Pınar Kayabaşı ile aşk yaşıyor.

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Kayabaşı ile ilişkilerini gözlerden uzak şekilde sürdüren 51 yaşındaki şef, sosyal medyada kural bozdu.

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Sivrioğlu, sevgilisinin 30'uncu yaş gününü, Instagram hesabından yayınladığı ve 'Mutlu yıllar' notunu düştüğü fotoğraflarla kutladı.

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Renkli karelerin yer aldığı paylaşım 70 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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Oyuncu Serra Yılmaz ve müzisyen Şenay Lambaoğlu gibi ünlü isimler de dikkat çeken paylaşıma yorum yazdı.

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Sivrioğlu, 'İyi olmak lazım bu hayatta, güzel bakmak lazım mutluluğa, sevene, sevgiye saygı duymak lazım, çünkü o kadar az ki. Biz mutluyuz, seviyoruz, yaşıyoruz. Şükür' ifadelerini kullandı.

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Somer Sivrioğlu-Pınar Kayabaşı çifti, oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un 28 Ağustos Pazar akşamı Sarıyer'de bulunan bir otelde gerçekleşen düğün töreninde el ele objektiflere yansımıştı.

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İşte ikilinin aşka geldiği o kareler...

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