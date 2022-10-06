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Somer Şef 'üvey anne' itirafıyla ağızları açık bıraktı

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, katıldığı programda çocukluk yıllarını anlattı. Zor bir çocukluk geçirdiğini itiraf eden Sivrioğlu "Üvey annem bana iyi davranmazdı" dedi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 13:33
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Somer Şef’in üvey anne itirafı şok etti

Somer Şef 'üvey anne' itirafıyla ağızları açık bıraktı
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MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden şef Somer Sivrioğlu, Katarsis programına konuk oldu ve özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sevilen şef çocukluğunda yaşadığı ve zorlandığı anları ilk kez anlattı.

"KAVGALAR BENİM HOŞUMA GİDERDİ"

Sivrioğlu, "Annem ve babam ben 5 yaşındayken ayrıldı. Bu süreçte tabi ki zorlandığım anlar oldu. Tabi ki zorlandığım zamanlar oldu. Özellikle annem değil babamla yaşıyordum sıkıntılarımız oldu. Enteresan bir şey diyeceğim diğer çocuklara da örnek olacağını zannetmiyorum. Özellikle babamın evindeki kavgalar benim çok hoşuma giderdi" diyerek şaşırttı.

"ÜVEY ANNEM BANA İYİ DAVRANMAZDI"

Sözlerini sürdüren Sivrioğlu, "Sevmezdim yani. Çünkü üvey annem bana iyi davranmazdı. Bende ona karşılık olarak iyi davranmazdım. Duygusallık şiddet, tabi ki ufak tefek fiziksel şiddete maruz kaldım. Öyle bir insandı kabul ediyorum yazık yani çocuk senin elinde yani daha insaflı daha vicdanlı olmak lazım. Çok zorda bir çocuk değildim ama yapmamak lazım." ifadelerini kullandı.

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