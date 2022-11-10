Somer Şef'in eski eşiyle ilgili itirafı olay oldu

'MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu, Empati programına konuk oldu.

"İYİ BİR AŞÇI DEĞİLİM"

Ünlü şef, "Kendimi yemek pişirme konusunda yetenekli görmüyorum! Ben o formasyondan gelmedim, işletmeci ailenin çocuğuydum, işletmesini biliyorum. Annem bu işi biliyor, ben öğrenerek kendimi geliştirdim. İyi bir aşçı değilim, ama iyi bir şef olduğumu söylüyorum" dedi.

"ESKİ EŞİM YEMEK YAPAMAZDI"

Sivrioğlu, "İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır" itirafında bulundu.

