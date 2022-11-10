10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Somer Şef'in eski eşiyle ilgili itirafı olay oldu

Somer Şef'in eski eşiyle ilgili itirafı olay oldu

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’ndan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Sivrioğlu konuk olduğu Empati adlı programda eski eşiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 15:31
Takip Et

Şef Somer Sivrioğlu'ndan eski eşiyle ilgili flaş itiraf

Somer Şef'in eski eşiyle ilgili itirafı olay oldu
+
Aa
-

'MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu, Empati programına konuk oldu.

"İYİ BİR AŞÇI DEĞİLİM"

Ünlü şef, "Kendimi yemek pişirme konusunda yetenekli görmüyorum! Ben o formasyondan gelmedim, işletmeci ailenin çocuğuydum, işletmesini biliyorum. Annem bu işi biliyor, ben öğrenerek kendimi geliştirdim. İyi bir aşçı değilim, ama iyi bir şef olduğumu söylüyorum" dedi.

"ESKİ EŞİM YEMEK YAPAMAZDI"

Sivrioğlu, "İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır" itirafında bulundu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
4
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
5
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
6
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
7
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!
﻿Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!
﻿Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!
﻿Avukata omuz attı hakim tutuklama kararı verdi. Can Atay üç gün hapis yatacak
﻿Avukata omuz attı hakim tutuklama kararı verdi. Can Atay üç gün hapis yatacak
﻿Avukata omuz attı hakim tutuklama kararı verdi. Can Atay üç gün hapis yatacak
﻿Mustafa Kemal Atatürk Meclis'te anıldı
﻿Mustafa Kemal Atatürk Meclis'te anıldı
﻿Mustafa Kemal Atatürk Meclis'te anıldı
﻿Ukrayna'dan Rusya açıklaması
﻿Ukrayna'dan Rusya açıklaması
﻿Ukrayna'dan Rusya açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.