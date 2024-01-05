Sosyal medyada gördüğü reklama tıkladı, dünyası karardı

Kaynak: İHA
Sosyal medyada gördüğü reklama tıkladı, dünyası karardı
Kastamonu’da sosyal medyada gördüğü reklama tıklayan bir vatandaş, dolandırıldı.

İl merkezinde yaşayan M.K., sosyal medyada gördüğü düşük vadeli kredi reklamına tıkladı ve 150 bin TL dolandırıldı. Bir bankanın 0,29 faizle kredi verdiğini belirten reklama tıkladıktan sonra kendisinden istenen kişisel bilgileri ve şifreleri paylaşan M.K., bir süre sonra hesabından 150 bin TL çekildiğini fark etti.

Bankayla yaptığı görüşme sonrasında dolandırıldığını anlayan M.K., polis merkezinde şikayette bulundu.

Aynı yöntemle dolandırıcıların hedefi olan bir başka vatandaş ise, durumu anlayıp polis merkezine başvurdu. Polis ekipleri, bankaya giderek vatandaşın hesaplarına bloke koydurdu ve paranın çekilmesini engelledi.

Bir başka olayda ise, dolandırıcılar bir vatandaşın banka hesabındaki 29 bin TL’yi kendi hesaplarına aktardı. Dolandırıldığını fark eden vatandaş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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