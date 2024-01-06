500 milyon liralık vurgun yaptı; cebinden 5 kuruş çıkmadı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 80 yıldır kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren firmanın 3'üncü nesil işletmecisi A.Ö., 'yavru' ismini verdiği sistemle yakın çevresinden emanete bırakmaları şartıyla, piyasa değerinin altındaki fiyata Cumhuriyet altını sattı.

SİSTEME DAHİL OLANLARA YÜZDE 4 İLE 30 ARASINDA KOMİSYON VERİLDİ

İddiaya göre, sisteme katılan kişilere, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın, kar olarak verdi. Kısa sürenin ardından kar amaçlı emanete altın bırakan kişi sayısı giderek arttı. Sistem giderek büyüyünce, katılımcılara, altın üzerinden komisyon verilmesi şeklinde değişliğe gidildi. Sisteme dahil olan kişilere yüzde 4 ile 30 arasında komisyon verildi. 'Yavru' adlı sistemde, parasıyla gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılıp, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın, kar olarak verilmeye başlandı.

MAĞDURLAR SAVCILIĞA AKIN ETTİ

Kuyumcu A.Ö., taahhüt ettiği parayı, sahiplerine zamanında teslim etmekte zorluk yaşamaya başladı. bu durum sonucu endişeye kapılan katılımcılar, birbirlerinden habersiz, sistemden paralarını çıkarmak istedi. Ancak altın ya da paraların iadesi konusunda sorunlar yaşandı. Kuyumcunun kapalı olması katılımcılardaki korkuyu arttırdı. Sistemde altınları olanlar, bilgi almak için aradıklarında A.Ö.'ye ulaşamazken, kuyumcunun iş yerini boşaltıp kaçtığı haberi kulaktan kulağa yayıldı. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar şikayette bulunmak için savcılığın yolunu tuttu.

SAVCILIK ARAMA KARARI ÇIKARDI

Kuyumcu A.Ö. hakkında yapılan çok sayıda şikayet üzerine, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kararı aldı. Mustafa Kemalpaşa Caddesi'nde kuyumcunun yer aldığı bölge, emniyet şeridiyle kapatıldı. Savcılık izniyle kuyumcunun kapısının açılması için itfaiye ve çilingirle çalışma başlatıldı ancak kapalı haldeki kepenkler açılamadı.

ŞÜPHELİ 4 SAATLİK TAKİBİN ARDINDAN YAKALANDI

Katılımcılardan toplanılan para miktarının 500 milyon liradan fazla olduğu ifade edilirken, dolandırıcılık şikayetleri üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden özel ekip kurulu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, koordineli soruşturmayla ekipler tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceledi. Titiz çalışma sonrasında özel ekip, kuyumcu A.Ö. ve evinde saklandığı arkadaşı R.E.'yi, 4 saatlik takibin ardından İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yakaladı. Polisin eş zamanlı operasyonunda, A.Ö.'nün ortağı A.F.Ş. ile babası S.Ö., kendisini İstanbul'a otomobiliyle götüren H.Ş. ve kuyumcuda çalışan S.İ. gözaltına alındı.

ALTINLAR BULUNAMADI

A. Ö.'nün İstanbul'da saklandığı evde arama gerçekleştiren ekipler, 60 bin lira ele geçirirken, A.Ö.'nün üzerinden ise para çıkmadı. Ekiplerin aramasında, Orhangazi'den İstanbul'a bavulla kaçırıldığı iddia edilen altınlarında izine rastlanmadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Bursa'ya getirilen A.Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

''SUÇUMU KABUL EDİYORUM PİŞMANIM''

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu süren A. Ö. ve babası S.Ö.'nün de aralarında olduğu 6 şüpheli bugün adliyeye çıkartıldı. A. Ö.'nün polise verdiği ifadesinde, ''Üç sene önce nakit darlığından dolayı yüksek faizle borç aldım. İşleri çevirmek için başka kişilerden de altın ve para aldım. İşlerim zora girdi. Ödeme yapamaz duruma geldim. İşin içinden çıkamayınca dükkanı kapatıp İstanbul'a gittim. Suçumu kabul ediyorum. Pişmanım'' dediği öğrenildi.

Öte yandan A.Ö., babası ve ortağının lüks ev, araç ve arsalardan oluşan tüm mal varlığına el koyulurken, kendisinden şikayetçi olanların sayısının ise 82'ye yükseldiği ve bu sayının arttığı belirtildi.