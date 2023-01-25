İstanbul'a göktaşı düştüğü iddia edildi

Sosyal medya kullanıcıların iddiasına göre, İstanbul semalarında ışık saçarak görüntülenen bir göktaşı düştü.

Binlerce kullanıcının paylaşım yaptığı olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Birçok kullanıcı "İstanbul'da göktaşı nereye düştü?" diyerek sorgulamaya başladı.

Eski ve yeni görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından servis edilirken, göktaşının Bursa'dan da görüldüğü iddia edildi.

Öte yandan konuya ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.

EN SON 1 ŞUBAT'TA DÜŞMÜŞTÜ

En son 1 Şubat 2022'de bir göktaşı düşmesi gözlemlenmişti. Yeni bir göktaşının düştüğü iddiası gündemde yer alıyor fakat nereye düştüğüyse henüz bilinmiyor.

O anlara şahit olan bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarında yorumlarını eksik etmedi.

İşte İstanbul'da görülen göktaşı sonrası gelen bazı yorumlar;

-Harikaydı #göktaşı görenler?

-Görünen o ki bir göktaşı düştü.

-İstanbul'a göktaşı düşmüş. İyi misiniz İstanbullular?

-İstanbul'da çok büyük bir #göktaşı nın düşüşüne şahit olduk.

-Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim.

-Gördük. Yıldız kaydı diye düşünmüştük.

-Göktaşı değildir o göktaşı olsa kesin benim kafama düşerdi.

-Kar bekledik, göktaşı yağdı.

-İstanbul’a az önce düşen Göktaşı gördüm.