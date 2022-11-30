Somali'ye gökten düştü. Dünyada daha önce hiç görülmedi

Bilim insanları iki yeni minerali, 2020 yılında Somali'de bulunan yaklaşık 1360 KG ağırlığındaki El Alie adı verilen göktaşından alınan yaklaşık 7 santim uzunluğunda 70 gramlık bir kaya parçasının içinde buldu.

Minerallar, göktaşına atfen 'elaliite' ve araştırmayı yürüten Arizona Eyalet Üniversitesi Gezegenlerarası Girişim'in genel müdürü Lindy Elkins-Tanton'a atfen 'elkinstantonite' olarak isimlendirildi.

El Alie, şimdiye kadar keşfedilen "en büyük dokuzuncu göktaşı" olma özelliğini taşıyor.

MİNERALLER 'DEMİR VE SİLKAT' İÇERİYOR

Bilim insanları El Alie'yi 'Demir IAB kompleks meteoriti' ya da "meteorik demir ve silikat zerreciklerinden oluşan bir tür göktaşı" olarak tanımladılar.

Alberta Üniversitesi Yer ve Atmosfer Bilimleri Bölümü'nde profesör olan Chris Herd Global News'e demecinde, "Sınıflandırmayı yaparken, göktaşının içinde potansiyel olarak farklı, bazı ilginç minerallere rastladık" ifadelerini kullandı.

"Somali'den gelen bu göktaşında daha önce hiç keşfedilmemiş en az iki yeni mineral var. Benim mesleğimdeki çoğu insan kariyeri boyunca tek bir yeni mineral bulamazken biz iki tanesine rastladık" dedi.

ÜÇÜNCÜSÜ DE YOLDA

Araştırmacılar mineralleri, kayanın kimyasına ve içinde bulunan elementlerin oranına bakarak ortaya çıkardıklarını açıkladı. Sonrasında ise mineralleri laboratuvarda sentezleyerek karşılaştırdılar.

Mineraller resmi sınıflandırma için Arizona Üniversitesi'ne gönderildi ve üçüncü bir yeni mineralin de bulunmuş olabileceği kaydedildi.