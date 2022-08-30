Sosyal medyada NFT dönemi başlıyor: Facebook ve Instagram onay verdi

Mart 2022’de açıklama yapan Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, Instagram üzerinden NFT paylaşma konusunda açıklamalar yapmış ve paylaşımın mümkün olacağını aktarmıştı. Mayıs 2022 tarihinde Instagram üzerinde testlere başlandı. Zuckerberg’in yeni açıklamalarına göre kullanıcılar dijital cüzdanlarını eşleştirerek paylaşımda bulunabilecek.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Zuckerberg mesajlardan ziyade sanal eser paylaşımının da Facebook üzerinden yapılabileceğinin mümkün olacağını duyurdu. Üstelik sosyal medyanın NFT desteğini açıklamak için de bir istatistik yayınlandı ve Meta, dijital sanat eseri paylaşımını 100 ülkede aktif hale getirildiği açıklandı.

Testlerin devam ettiği belirtilirken sosyal medya uygulamalarında dijital varlıkların sergilenmesi için özel animasyonlar üretildiği açıklandı.

Konuyla ilgili mayıs ayında açıklama yapan Instagram’ın başkanı Adam Mosseri uygulama üzerinden satış yapan kullanıcıların verilerini analiz ettiklerini ve Meta veri tabanında bulunan ögelerin satışı için bir dijital sanat pazarı kurabileceklerini söylemişti.