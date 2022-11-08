İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu

Sosyal medyada paylaşılan ve birçok sosyal medya platformunda gündem olan bir düğün videosunda katılımcılardan birinin dansözle karşılıklı oynadığı anlar yer aldı.

Mısır'da gerçekleşen bir düğünde dansözle birlikte eğlenen kadının görüntüleri binlerce beğeni aldı.

Ekşi Sözlük'te başlık açılarak yayınlanan videoyla ilgili 6 sayfa yorum yapıldı.

Muhafazakar giyimleri ile dikkati çeken kişilerin toplu eğlencesiyle ilgili tartışmalar yapıldı. (AA)