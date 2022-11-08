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İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu

Dansözle karşılıklı dans eden kadının gelini gölgede bıraktığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 10:40
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Bu düğün sosyal medyayı yakıp yıktı

İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
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Sosyal medyada paylaşılan ve birçok sosyal medya platformunda gündem olan bir düğün videosunda katılımcılardan birinin dansözle karşılıklı oynadığı anlar yer aldı.

Mısır'da gerçekleşen bir düğünde dansözle birlikte eğlenen kadının görüntüleri binlerce beğeni aldı.

Ekşi Sözlük'te başlık açılarak yayınlanan videoyla ilgili 6 sayfa yorum yapıldı.

Muhafazakar giyimleri ile dikkati çeken kişilerin toplu eğlencesiyle ilgili tartışmalar yapıldı. (AA)

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Abuzittin
8.11.2022 10:49
yoktur birbirinden farkları.  
 
Makinist
8.11.2022 10:44
Yani şimdi bu habermiydi  
 
M.k.
8.11.2022 10:43
Dünyanın sonu yaklaştı iyice  
 
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