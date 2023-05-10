Bu seçim haç ile hilalin değil aç ile Bilal'in seçimi. Sosyal medyadan son dört yılın paylaşımı geldi

AKP cephesi "yerli ve milli" propaganda yöntemleri ile seçim çalışmalarını sürdürürken sosyal medyadan yapılan bir paylaşım bu seçimin önemini çarpıcı ifadelerle anlattı. Paylaşımda "Bu seçim haç ile hilalin değil, aç ile Bilal'in seçimi..." denildi.

Bu seçim haç ile hilalin değil aç ile Bilal'in seçimi. Sosyal medyadan son dört yılın paylaşımı geldi

İktidara geldiği günden bu yana dini duyguları üzerinden siyaset yapan AKP, her kriz döneminde "dinimize saldırdılar", "dış güçlerin oyunu" gibi söylemler geliştirerek "yerli ve milli" propaganda yöntemleriyle varlığını sürdürdü. Öte yandan iktidar ısrarla sürdürdüğü ekonomik model sonucu ülke ekonomisini içinden çıkılması zor bir krize sürükledi.

Enflasyonun hızlı yükselişi ile kan kaybeden iktidar 20 yıldır olduğu gibi yine "dini ve milli" söylemlerine sırtını dayayarak yarattığı ekonomik krizi perdelemeye çalıştı. İktidarın krizi perdeleme politikasına karşı sosyal medyada yapılan bir paylaşım büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada gündem olan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu seçim haç ile hilalin değil, Aç ile Bilalin seçimi.
Bu seçim dindar ile dinsizin değil
Rant ile ekmeksizin seçimi.
Bu seçim müslümanla kafirin değil
Hırsız ile fakirin seçimi"

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