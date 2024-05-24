Sosyal medyanın yeni trendi: Koltuk altı kıllarını yeşile boyadı

Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyanın yeni trendi: Koltuk altı kıllarını yeşile boyadı

Bir sosyal medya kullanıcısı, koltuk altı kıllarını yeşile boyayarak cesur bir adım attı. Kadının bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kullanıcıları ikiye böldü.

Sosyal medya platformlarında sürekli olarak yeni trendler beliriyor ve son zamanlarda dikkat çeken bir trend koltuk altı kıllarını renklendirme oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, cesur bir adım atarak koltuk altı kıllarını yeşile boyayarak bu trende katıldı.

Koltuk altında bulunan kılları önce açıp sonra yeşile boyadığı anları sosyal medya hesabında paylaşan kadın, bu adımıyla hem ilgi çekti hem de tartışma yarattı. Kullanıcılar, herkesin koltuk altını alması ve temiz bir şekilde kullanması gerektiğini savunurken, diğer bir kesim ise bireylerin vücutlarını istedikleri gibi kullanabileceklerini ifade etti.

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