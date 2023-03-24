Sosyalist Güç Birliği, ittifak protokolünü YSK'ya sundu

Sosyalist Güç Birliği, 14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekili seçimleri için ittifak protokolünü bugün YSK’ya teslim etti. Güç Birliği, seçimlerde SOL Parti, TKP ve TKH adaylarını destekleyeceğini duyurdu. Bu partiler, seçime kendi ad ve adaylarıyla girecek.

Sosyalist Güç Birliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

“20 Ağustos 2022 tarihinde ‘Yarınlarımızı sermaye çetelerinin, tarikatların, bir avuç haraminin ve emperyalizmin pençesinden kurtararak emekçilerin laik, demokratik, bağımsız cumhuriyetini kurma’ iradesiyle yola çıkan Sosyalist Güç Birliği, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde seçimlere katılacak olan SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) adaylarını destekleyecektir. Bu partiler seçimlere Sosyalist Güç Birliği İttifakı içinde ancak kendi ad, aday ve programlarıyla katılacaktır. İlgili ittifak protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmiştir.”