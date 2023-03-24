24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Sosyalist Güç Birliği, ittifak protokolünü YSK'ya sundu

Sosyalist Güç Birliği, ittifak protokolünü YSK'ya sundu

Sosyalist Güç Birliği, ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu. Birlik’ten yapılan açıklamada, “Sosyalist Güç Birliği, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde seçimlere katılacak olan SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) adaylarını destekleyecektir” denildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 18:22
Takip Et

Sosyalist Güç Birliği, ittifak protokolünü YSK'ya sundu

Sosyalist Güç Birliği, ittifak protokolünü YSK'ya sundu
+
Aa
-

Sosyalist Güç Birliği, 14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekili seçimleri için ittifak protokolünü bugün YSK’ya teslim etti. Güç Birliği, seçimlerde SOL Parti, TKP ve TKH adaylarını destekleyeceğini duyurdu. Bu partiler, seçime kendi ad ve adaylarıyla girecek.

Sosyalist Güç Birliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

“20 Ağustos 2022 tarihinde ‘Yarınlarımızı sermaye çetelerinin, tarikatların, bir avuç haraminin ve emperyalizmin pençesinden kurtararak emekçilerin laik, demokratik, bağımsız cumhuriyetini kurma’ iradesiyle yola çıkan Sosyalist Güç Birliği, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde seçimlere katılacak olan SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) adaylarını destekleyecektir. Bu partiler seçimlere Sosyalist Güç Birliği İttifakı içinde ancak kendi ad, aday ve programlarıyla katılacaktır. İlgili ittifak protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmiştir.”

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
1
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
2
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
5
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
6
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
7
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Beşiktaş'ta sakatlık şoku
﻿Beşiktaş'ta sakatlık şoku
﻿Beşiktaş'ta sakatlık şoku
﻿Samandağ enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 9 mahallede devam ediyor
﻿Samandağ enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 9 mahallede devam ediyor
﻿Samandağ enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 9 mahallede devam ediyor
﻿Taşova’da zabıta ekipleri pide fırınlarını denetledi   
﻿Taşova’da zabıta ekipleri pide fırınlarını denetledi   
﻿Taşova’da zabıta ekipleri pide fırınlarını denetledi   
﻿Maskeli golcü Osimhen neden maske taktığını açıkladı
﻿Maskeli golcü Osimhen neden maske taktığını açıkladı
﻿Maskeli golcü Osimhen neden maske taktığını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.