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Sosyolog Kevser Aydın Yangel'e yılın başarı ödülü verildi

Sakarya'da ilk kez düzenlenen Yılın Başarı Ödülleri, sahiplerini buldu. Ödül töreninde birçok ünlü ve sektöründe başarılı isimler plaketle taçlandırıldı. Bu isimler arasında sosyolog Kevser Aydın Yangel de vardı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 23:42
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Sosyolog Kevser Aydın Yangel'e yılın başarı ödülü verildi
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Sunuculuğunu Uğur Arslan'ın üstlendiği ödül töreni Del LagoLuxury Hotel'de düzenlendi. Kişisel gelişim, aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ,pozitif enerji ve meditasyon konularında uzman sosyolog Kevser Aydın Yangel'de ödüle layık görüldü. Ödülünü Uğur Arslan'ın elinden alan Kevser Aydın Yangel yaptığı konuşmada şunları söyledi:

TÜM KAPILAR MUCİZEYE AÇILSIN

“Yolların mucize dolu olması için öğretici yolculuğunu seminerlerimiz ile danışanlarımıza ve danışman olarak güzel kalplere dokunmak isteyen kursiyerlere de sunuyoruz. Ülkemizde kişisel gelişim kavramı tam anlamıyla anlaşılmış olmasa da, her kişinin kendi yolculuğunu büyük bir farkındalık ile hayata devam etmesi için çabalamamız gerek. Yolumuza ışık tutarsak hayatımızın her alanı daha keyifli  ve daha donanımlı olacak. Ayrıca birçok insanın  hayatına dokunarak büyük olumlu etkiler yarattığımızın farkına varacağız. Tüm kapılarınızın mucizeye açılması için harekete geçiyoruz. Şans dolu günler bizlerin olsun.”

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