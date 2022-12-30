Söve makinası üretimi yapan firmalar hangileri?

Teknolojinin gelişmesiyle üretilen makinalar birçok sektörün gelişimini ve hızlanmasını sağlamıştır. Söve makine çeşitleri ise aynı şekilde başta inşaat sektörü olmak üzere birçok sektörün işlerini kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. Bu makinalar; kesim, karıştırma, kaplama, püskürtme, router ve geri dönüşüm işlemlerinde kullanılmaktadırlar. Peki söve makine çeşitleri nelerdir?

Söve Makine Çeşitleri

Söve kesim makinesi: strafor kesim makinası olarak da geçen bu makine strafor kesimi yapmaktadır. 3D ve 2D olarak strafor şekillendirme olarak da geçebilir.

strafor kesim makinası olarak da geçen bu makine strafor kesimi yapmaktadır. 3D ve 2D olarak strafor şekillendirme olarak da geçebilir. Söve karıştırma makinesi: karıştırma makinesi straforların üzerine kaplanan karışımı yapmaktadır. Bu karışımlar; tutkal ve harç karışımı olarak 2 çeşide ayrılırlar.

karıştırma makinesi straforların üzerine kaplanan karışımı yapmaktadır. Bu karışımlar; tutkal ve harç karışımı olarak 2 çeşide ayrılırlar. Söve kaplama makinesi: kaplama makinesi straforların harç ve tutkal karışımı hazırlandıktan sonra. 3D ve 2D olan temiz kesilmiş olan straforların üzerlerini kaplamaktadır ve sağlamlaştırmaktadır.

kaplama makinesi straforların harç ve tutkal karışımı hazırlandıktan sonra. 3D ve 2D olan temiz kesilmiş olan straforların üzerlerini kaplamaktadır ve sağlamlaştırmaktadır. Söve püskürtme makinesi: kaplama makinesinin tam aksine kaplama yerine püskürtme işlemi yaparak işlemi sürdürmektedir.

kaplama makinesinin tam aksine kaplama yerine püskürtme işlemi yaparak işlemi sürdürmektedir. CNC router makinesi: straforları 3D ve 2D şekillendirme yapmaktadır. Kesim yerine oyma işlemi ile işlemleri sürdürmektedir.

straforları 3D ve 2D şekillendirme yapmaktadır. Kesim yerine oyma işlemi ile işlemleri sürdürmektedir. Söve geri dönüşüm makinesi: straforların atık ve fazla parçalarını geri dönüşüm yapmanızı sağlamaktadır.

Söve Makine Üretimi Yapan Firmalar

Türkiye’de ve globalde söve makinası üretimi yapan birçok firma bulunmaktadır. Ülkemizde kurulan ve %100 yerli üretim yapan Öncel CNC Makine, sadece ülke içine değil yurt dışına da makine satışları yapmayı başarmış firmalardan biridir.

Makine üretimi ve satışı yapan firmalar için global bir marka olabilmek son derece büyük bir başarıdır. Bunun için ise her sektörde olduğu gibi makine üretimi sektöründe de müşteri memnuniyetinin yüksek olması elzemdir. Günümüzde firmaların müşteri memnuniyetini ŞikayetVar gibi online platformlarda marka isimlerini aratıp kullanıcı yorumlarını okuyarak gözlemleyebilmekteyiz. Makine üretimi yapıp global bir marka olmayı başaran firmaları arattığımız zaman olumsuz yorumların hiç olmadığını veya varsa bile sayısının oldukça az olduğunu gözlemlemekteyiz.

Kalifiyeli ve yetkin personeller firmalar için çok büyük bir önem oluştursa da firmaları asıl başarıya ulaştıracak olan o başarılı ekibi teknolojiyle buluşturmak olacaktır. Makine üretimi yapan firmalar için yüksek teknolojili AR-GE çalışmaları firmaların gelişmesi açısından oldukça önemli ve yararlıdır.

Öncel CNC Makine Yurtdışına Satış Yapmayı Nasıl Başardı?

Söve makinası ve CNC makinesi üretimi yapan Öncel CNC Makine’nin büyümesinde rol oynayan ana etkenlerin; makinelerin hızla gelişmesi ve AR-GE çalışmalarının olabildiğince en üst seviyeye çıkarılması olduğunu söyleyebiliriz. Peki, bu makineler ile neler yapılabilir? Kesim, kaplama ve otomatik söve püskürtme makinası ile inşaat alanındaki çalışmalarınızı kolaylaştırabilir, böylelikle de zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Öncel CNC Makine’nin Kurucusu Kimdir?

Öncel CNC Makine’nin Kurucularından Recep ÖNCEL, 1 Şubat 1989 tarihinde Mardin’de dünyaya gelmiştir. Okulunu Marmara Üniversitesi’nde Makine Öğretmenliği alanında tamamlamış olup başta kişisel gelişim olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim almıştır. İstanbul’da eğitimini tamamladıktan sonra şirketini de İstanbul’da kurmuştur.

Recep ÖNCEL ve Seyit Ali YILDIRIM önderliğindeki ekip firmanın sosyal medya hesaplarının da aktif olarak kullanılmasına büyük önem göstermektedir. Firmanın Instagram hesabına @oncelcncmakineleri ismini aratarak ulaşabilirsiniz.