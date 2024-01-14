Soya soslu ballı tavuk nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Soya soslu ballı tavuk nasıl yapılır?
İşte soya soslu ballı tavuk tarifi...

Soya soslu ballı tavuk nasıl yapılır?

Malzemeler

750 gr tavuk göğüs eti
2 yemek kaşığı tereyağı
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı elma sirkesi
2 yemek kaşığı soya sosu
2 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı un
Tuz
Karabiber

Tavukları bulamak için;

Un

Üzeri için;

Susam
Taze soğan

Hazırlanışı

Tavuk göğsü ortadan kesilerek inceltilir ve tezgaha alınır.
Üzerlerine tuz ve karabiber serpilir.
Geniş bir kaseye un alınır. Tavuk göğsünün her iki yüzeyi de una bulanır.
Uygun bir tavaya tereyağı alınır ve eritilir.
Unlanan tavuklar da tavaya alınır ve her iki yüzeyi de güzelce kızartılır.
Göğüs etleri kızardıktan sonra tavaya tekrar tereyağı alınır.
Küçük küçük doğranan sarımsaklar ve un eklenerek karıştırılır.
Soya Sosu, elma sirkesi ve balı da eklenerek tekrar karıştırılır.
Pişen soya soslu ballı tavukların üzerine susam ve küçük küçük doğranmış taze soğan serpilir.
Sıcak servis edilir.

Afiyet olsun...

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