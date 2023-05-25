Şoygu: Batı, Ukrayna’da çatışmayı artırıyor ve uzatıyor

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yaptığı açıklamada, “Ukrayna'daki silahlı çatışmayı uzatmak ve tırmandırmak için her şey yapılıyor ve bu çatışma mümkün olan her şekilde askeri olarak destekleniyor. NATO'nun askeri faaliyetleri olabildiğince saldırgan hale gelmiştir” dedi.



MİNSK’TE NÜKLEER SİLAH ANLAŞMASI



Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin ile bir araya geldi. Bakanlar, Rus nükleer silahlarının Belarus topraklarında özel bir depolama tesisinde tutulmasını öngören protokolü imzaladı. Belarus Savunma Bakanı Hrenin, Batı’nın Rusya ve Belarus üzerinde baskı kurduğunu belirterek, “Batı, ülkelerimizin ulusal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm alanlarda hem Belarus Cumhuriyeti hem de Rusya Federasyonu üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı uygulamaktadır” dedi.