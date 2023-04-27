Soylu: Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmaları 3 Mayıs'ta tamamlanacak

AKP İstanbul milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de STK'ler ile kahvaltı programında bir araya geldi. Burada konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır Türkiye Yüzyılı altyapısını hazırladığını söyledi.

Türkiye'nin en temel meselelerinden cari açığın en büyük payının enerjiden, alınan petrol ve doğal gazdan kaynaklandığını dile getiren Soylu, "Türkiye enerjisini kendisi üretirse hem cari açığını hem enflasyonunu bir tarafa atmış hem yüksek faiz ödemelerini bitirmiş hem de aynı zamanda en önemli meselelerinden birisini yapmış olacak. Oraya ayıracağı parayı üretimine, sosyal devlet anlayışına, gençlerimize ve gelecek Türkiye'sine ayıracak. Bugün Mersin'de nükleer santralin ilk etabında kendi enerjimizi nükleer enerjiyle üretebileceğimiz adımın birincisi atılmaktadır." diye konuştu.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul'un su sorununu çözmek için isale hatlarının ve barajların onarıldığını, yeni baraj yapıldığını, su kaçaklarının giderildiğini ve kentin su derdinden kurtarıldığını anlattı.

Temizlenen Haliç'in İstanbul'un göz bebeği haline geldiğini dile getiren Soylu, "Bizim hayatımıza metrolarla İstanbul'un tarihi eserleriyle bize bırakılan miraslarla İstanbul'u buluşturmakla dokundu. Peki 4 yıldır İstanbul'da bir belediye başkanı var. 4 yıldır hayatınıza dokunan ne yaptılar? Bir tek şey söyleyin ya. Şimdi bunlar Türkiye'de iktidara talipler. Ankara'da ne yaptılar? İzmir'de ne yaptılar?" ifadelerini kullandı.

"HATAY'DAKİ ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI 3 MAYIS'TA TAMAMLANACAK"

Bakan Soylu, 6 Şubat'ta Türkiye'nin bir depremle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, deprem bölgesinden herkesin ayrıldığını, ancak devletin, belediyelerin ve STK'lerin kaldığını anlattı.

Deprem bölgesindeki vatandaşların sonuna kadar yanlarında olacaklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Şu anda ağır hasarlı binaların enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Öteki enkazları bitirdik, bir tek Hatay'da kaldı. Onu da 3 Mayıs'ta tamamlayacağız. Valilerimiz orada, her türlü imkanları kendilerine veriyoruz. 2 ile 3 gün kendi illerinde oluyorlar seçim güvenliğini tesis edebilmek için, ardından 4 gün de o bölgelerde çalışmalarını bütün arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. Bir vatandaşımızın bir eksiğini gidermek bizim temel görevimizdir. Onların başını sıcak yuvaya koymadan onları yalnız bırakmayacağız, yanlarından ayrılmayacağız. 1 yıl içerisinde hepsinin başını sıcak yuvaya hep beraber sokmuş olacağız."