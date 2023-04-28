'Davutoğlu'na Başbakanken yapılan siyasi darbenin mimarısın'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni "darbe girişimi" olarak nitelendirerek "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir" ifadelerini kullandı.

Soylu'ya 'Milleti bölmek dışında fonksiyon icra edemeyen bir bakan olarak anılacaksın' diye seslenen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz "14 Mayıs 2023 Anayasamız gereği 5 yılda bir yapılması gereken seçimlere ilişkin bizzat seni atayan CB tarafından belirlenmiş seçim tarihidir. Milleti bölmek dışında fonksiyon icra edemeyen bir bakan olarak anılacaksın.

"DARBE İŞLERİNİN ÜSTADISIN"

Ülkenin seçilmiş Başbakanı ve Ak Parti Genel Başkanı olduğu dönemde Ahmet Davutoğlu’nun siyasi darbe ile görev tesliminin mimarı olarak sen bu darbe işlerinin üstadısın. Eline kimse su dökemez" diyerek sert çıktı.

İşte Uğur Poyraz'ın kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşım;