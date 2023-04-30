Antakya'da yasal süre dolmadan inşaatlar için ihale yapıldı

İktidar, depremde büyük yıkım yaşanan Hatay Antakya’da tarihi kent merkezini riskli alan ilan ederek kamulaştırma sürecini başlattı. Yasal süre dolmadan inşaatlar için ihale yapıldı. Antakyalılar, “Arazilerimiz ranta mı açılacak” tepkisini gösterdi.

Cumhuriyet gazetesinden Sena Tufan’ın haberine göre, Hatay’ın Antakya tarihi Kahramanmaraş merkezli depremle yerle bir oldu. Enkazlar kaldırılırken tarih adeta yok oldu.

Yüzlerce yıllık Roma, Memlük, Osmanlı dönemine ait yapıların tarihi izleri silindi. Kentin planlamasının nasıl olacağına ilişkin toplantı ise dün İstanbul’da yapıldı. Toplantı öncesinde ise bir araya gelen yurttaşlar, İstanbul’da düzenlenen toplantıya tepki göstererek “Antakya’nın kaderi İstanbul’dan belirlenemez” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede inşaatların başlaması için harekete geçti.

Bölgenin yapım işi, kamudan aldığı ihalelerle dikkat çeken Mimar Bünyamin Derman’ın şirketi DB Mimarlık’a verildi.

Toplantıda mimar Bünyamin Derman, “Dere yataklarında sosyal donatı alanları yapılacak. Her mahallenin dönüşümü hedefleniyor. Roma Köprüsü yeniden ihya edilecek. Kent girişine ise bir deprem müzesi inşa edilecek” dedi.

RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

Ancak Antakyalılar kendilerine danışılmadan alınan kararlara tepki gösterdi.

“Anayasal hak olan mülkiyet haklarını restorasyon, yapı güçlendirme gibi uygulamalarla koruyabilecek misiniz” sorusuna yanıt alamadıklarını söylüyor.

Antakyalılar, “Hatırlayınız, Sulukule’yi de 41 km. ileriye taşıdılar. Sulukule’nin eski yerinde büyük inşaatlar çok büyük rantlar elde ettiler. Burada da rant elde etmemeleri için hiçbir somut öneri göremedik” dedi.

"10 YIL SÜRECEK"

Mimar Bünyamin Derman İstanbul’da yaptıkları toplantıda kentin yeniden ele alınma projesinin hayata geçme süresinin en az 10 yıl olacağını aktardı.