30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Soylu LGBTİ’leri hedef aldı: Biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz

Soylu LGBTİ’leri hedef aldı: Biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar" dedi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 01:42
Takip Et

Soylu LGBTİ’leri hedef aldı: Biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz

Soylu LGBTİ’leri hedef aldı: Biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz
+
Aa
-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

AA’nın haberine göre; Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar" dedi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar. Biraz önce Dumlupınar'dan geldik. Dumlupınar'da 19-20 yaşındaki çocukların bu ülke için babalarıyla beraber nasıl şehadete yürüdüklerine hep beraber şahit olduk. Onlar, bu ülkeyi kolay bir ülke zannediyorlar hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin.

Evet AK Parti'nin ülkemiz için yapacak çok işi var. Cumhur İttifakı'nın Türkiye için yapacak çok işi var. Milletimizin Türkiye için yapacak çok işi var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yapacak çok işi var. 2023'e hazır mısınız? 2023'te sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin. Allah bizi gelecek nesillerimiz ve geçmişlerimize mahcup etmesin.

Türkiye'nin geleceğini vallahi millet belirleyecek, bu milletin bu yüce gönlü belirleyecek. Cenab-ı Allah'ın da izniyle inşallah Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasına çıktığında Amerika'nın başkanı dahil dünyanın bütün liderleri sıraya girecekler."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
1
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
2
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
3
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
5
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
6
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
7
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
﻿Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
﻿Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
﻿Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
﻿Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı
﻿Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı
﻿Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı
﻿Bağdat Yeşil Bölge’de çatışmalar arttı
﻿Bağdat Yeşil Bölge’de çatışmalar arttı
﻿Bağdat Yeşil Bölge’de çatışmalar arttı
﻿Feyyaz Uçar, Valerien Ismael'e çok şaşırdı
﻿Feyyaz Uçar, Valerien Ismael'e çok şaşırdı
﻿Feyyaz Uçar, Valerien Ismael'e çok şaşırdı
﻿Ukrayna: Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldı
﻿Ukrayna: Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldı
﻿Ukrayna: Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldı
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 14 kişi öldü
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 14 kişi öldü
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 14 kişi öldü
﻿Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti
﻿Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti
﻿Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos mesajı
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos mesajı
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos mesajı
﻿Jorge Jesus: İstediklerimizi uygulayamadık
﻿Jorge Jesus: İstediklerimizi uygulayamadık
﻿Jorge Jesus: İstediklerimizi uygulayamadık
﻿Hatay'da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Hatay'da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Hatay'da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Torrent Beşiktaş maçında: Neden geldi?
﻿Torrent Beşiktaş maçında: Neden geldi?
﻿Torrent Beşiktaş maçında: Neden geldi?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.