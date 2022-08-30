Soylu LGBTİ’leri hedef aldı: Biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

AA’nın haberine göre; Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar" dedi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar. Biraz önce Dumlupınar'dan geldik. Dumlupınar'da 19-20 yaşındaki çocukların bu ülke için babalarıyla beraber nasıl şehadete yürüdüklerine hep beraber şahit olduk. Onlar, bu ülkeyi kolay bir ülke zannediyorlar hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin.

Evet AK Parti'nin ülkemiz için yapacak çok işi var. Cumhur İttifakı'nın Türkiye için yapacak çok işi var. Milletimizin Türkiye için yapacak çok işi var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yapacak çok işi var. 2023'e hazır mısınız? 2023'te sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin. Allah bizi gelecek nesillerimiz ve geçmişlerimize mahcup etmesin.

Türkiye'nin geleceğini vallahi millet belirleyecek, bu milletin bu yüce gönlü belirleyecek. Cenab-ı Allah'ın da izniyle inşallah Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasına çıktığında Amerika'nın başkanı dahil dünyanın bütün liderleri sıraya girecekler."