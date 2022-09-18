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Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar

Büyük Aile Yürüyüşü adı altında LGBTİ vatandaşları hedef alan yürüyüş ve kamu spotunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sosyal medyada gündem oldu. Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz'dan konuyla ilgili çok konuşulacak paylaşımlar geldi.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 18:50
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Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar

Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
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Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım gösterdiği, LGBT vatandaşlara dönük nefret söylemi içeren yürüyüş için toplanan grup, İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan grup, “Kİüresel çetelerden aileni ve neslini koru, kulak ver bu sese aile hedefte, LGBTİ propaganda ve dayatmasına dur de, cinsiyetsiz toplum projesine dur de” yazılı dövizlerle alana giriş yaptı.

LGBTİ vatandaşları hedef alan yürüyüş ve kamu spotunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sosyal medyada gündem oldu. Youtube'da BabalaTV adlı kanalın sahibi Oğuzhan Uğur, Erdoğan’ın "Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz." İfadelerini kullandığı videosunu paylaşarak “Sn. Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar katılıyorum” notunu düştü.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da, Uğur’un paylaşımını alıntılayarak “Sn. Cumhurbaşkanımızın bu görüşleri bu nefret yürüyüşünü çoktan silmeliydi.” ifadelerini yer verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

2002 seçimleri öncesi Kanal D ekranlarında yayınlanan “Genç Bakış” adlı programa katılan Erdoğan, bir öğrencinin “Bildiğimiz gibi Türkiye'de eşcinsel vatandaşlarımız var, eşcinsel vatandaşlarımıza Avrupa'da olduğu gibi evlilik hakkı gibi başka haklar tanımayı düşünüyor musunuz, kişisel olarak ne düşünüyorsunuz, eşcinsellere haklar tanınmalı mı tanınmamalı mı?" şeklindeki sorusunu şu ifadelerle yanıtlamıştı:

"Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz."

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Yıldırım Demircioğlu
18.09.2022 19:57
Kaç Erdoğan var, sorusunu şimdi gel de sorma.  
 
Evrenos Bey
18.09.2022 19:33
Eşcinsellik bir tercih degil Hastalıktır ve tedavi edilmelidir  
 
Abuzittin
18.09.2022 19:00
LGBT yasaklanmalı. tamam özgürlük olmalı, demokrasi olmalı ama bu tıbbi bir durum. kendisini eşcinsel olarak gören kişi tedavi olmalı, tedavi olmak için parası yoksa devlet tedavi etmeli.  
 
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