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Süleyman Soylu'dan kaos açıklaması: Türkiye'de biz kanunsuz iş yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz

Süleyman Soylu sivil itaatsizliğe, kaosa sevketmeye çalışan bir adım olduğunu ve bunun Türkiye’de olmayacağını söyleyerek “Kaos eski Türkiye'de kaldı, 100 bin Kılıçdaroğlu da gelse bunu başaramaz. Bunu Avrupa'da yapabilirsiniz ama Türkiye'de biz kanunsuz bir iş yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz.” şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:56
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Süleyman Soylu'dan kaos açıklaması: Türkiye'de biz kanunsuz iş yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz

Süleyman Soylu'dan kaos açıklaması: Türkiye'de biz kanunsuz iş yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığında düzenlenen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP, Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, taban maaş hakkı ve temel taleplerini dile getirmek için Ankara'da buluşan sendika üyesi öğretmenlere Ankara Emniyeti biber gazı ile müdahale eden polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Soylu suç duyurusuna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine meslekler arasında kutuplaşmanın söz konusu olduğunu ve sivil itaatsizlik oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

“BUNA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ”

Soylu sivil itaatsizliğe, kaosa sevketmeye çalışan bir adım olduğunu ve bunun Türkiye’de olmayacağını söyleyerek bunun eski Türkiye’de kaldığını belirtti. Soylu “Buna kimsenin gücü yetmez. Sayın Kılıçdaroğlu değil, yüz bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz.”

Soylu açıklamalarının devamında “Kaos eski Türkiye'de kaldı, 100 bin Kılıçdaroğlu da gelse bunu başaramaz. Bunu Avrupa'da yapabilirsiniz ama Türkiye'de biz kanunsuz bir iş yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz.”

Türkiye'nin güvenlik açısından böyle bir açığı söz konusu olmadığını vurgulayan Soylu, “Toplumun da böyle bir süreci söz konusu değil. Hep tahrik etmeye çalıştılar, başaramadılar, beceremediler, beceremeyecekler." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi'nde birinci yaşını kutlayan Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, kutlamanın ardından basın açıklaması yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yürümek istedi. Polis, yürüyüşe izin vermedi.

Ardından sendika başkanı ve üyelerinden oluşan grup, Madenci Anıtı'na yürümek ve açıklamayı burada yapmak istedi. Polis, grubun bu talebine de izin vermedi. Sendika yürüyüşe geçmek için hareket etmek isteyince TMMOB binasının bahçesinde polis gruba biber gazıyla müdahale etti. Müdahalede 3 avukat, 2 öğretmen 5 kişi gözaltına alındı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… “Al bunu diyen” o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" dedi.

SOYLU KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşıma cevaben "Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum.”

“Anlamadığım; 1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen, 2-HDPKK'ya sevgin, 3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, 4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman. Kılıçdaroğlu, Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı,kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun? Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter! Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç" dedi.

CHP SUÇ DUYURUNDA BULUNDU

CHP, basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenlerine yönelik tavırlarıyla kamuoyunun ve muhalefetin tepkisini çeken Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyusunda bulundu.

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Ceyhan
31.08.2022 17:00
Ammada yapamiyorsunuz ki.dalga geçmeyin kardeşim.  
 
Ss
31.08.2022 16:59
Aaa yapamıyomusunuz yemin et vallahi de ahahaa bu adam tam bir komedi ya..  
 
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