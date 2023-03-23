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Süleyman Soylu sel bölgesinde vatandaşı azarladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremlerin ardından selin vurduğu Şanlıurfa'da kendisini çeken bir vatandaşı azarladı. Soylu’nun “Çekmeyin şunu ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz” diye bağırdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 14:10
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Soylu sel bölgesinde vatandaşı azarladı

Süleyman Soylu sel bölgesinde vatandaşı azarladı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde protesto edildiği görüntülerin ardından şimdi de depremlerin ardından sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da vatandaşa bağırdığı görüntülerle gündemde.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'yı geçen hafta da sel vurdu. 

Aşırı yağışlar nedeniyle 15 Mart'ta gerçekleşen sel felaketinin ardından temizlik ve altyapı çalışmaları sürüyor.

VATANDAŞA BAĞIRDI

Selin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunduğu esnada kendisini cep telefonuyla videoya çeken bir vatandaşa tepki gösterdi.

Vatandaşın kamerayı havaya kaldırarak kendisini çekmek istediğini gören Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Ya çekme, şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz."

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