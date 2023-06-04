Financial Times’tan Soylu yorumu: Sorunlu, toksik, düşmanlaştırıcıydı

Süleyman Soylu ile ilgili Financial Times’ta yayınlanan analizde, “Soylu sorunlu ve toksikti. Birçok insanı düşmanlaştıran güçlü bir batı ve Amerikan karşıtı duruşu vardı” ifadeleri kullanıldı.

Financial Times’tan Soylu yorumu: Sorunlu, toksik, düşmanlaştırıcıydı

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı kabineye ilişkin bir analiz yayınlandı.

"Erdoğan, kabineyi yenilerken Türkiye için ekonomik değişim sinyali veriyor" başlıklı eski içişleri bakanı Süleyman Soylu'ya da işaret edilen analizde, uluslararası danışmanlık şirketi Teneo'nun eş başkanı Wolfango Piccoli'nin değerlendirmelerine yer verildi.

"Soylu sorunlu ve toksikti" ifadelerini kullanan Piccoli, Soylu'nun birçok insanı düşmanlaştıran güçlü bir Batı ve özellikle Amerikan karşıtı bir duruş benimsediğini belirtti.

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