Financial Times’tan Soylu yorumu: Sorunlu, toksik, düşmanlaştırıcıydı

Süleyman Soylu ile ilgili Financial Times’ta yayınlanan analizde, “Soylu sorunlu ve toksikti. Birçok insanı düşmanlaştıran güçlü bir batı ve Amerikan karşıtı duruşu vardı” ifadeleri kullanıldı.