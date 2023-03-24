Süleyman Soylu rahatsızlandı. Bir süre tedavi görecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.

DEPREM BÖLGESİNDE VATANDAŞI AZARLAMIŞTI

Deprem bölgesinde protesto edildiği görüntülerin ardından dün de sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da vatandaşa bağırdığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Aşırı yağışlar nedeniyle 15 Mart'ta gerçekleşen sel felaketinin ardından temizlik ve altyapı çalışmaları süren bölgede Soylu, incelemelerde bulunduğu esnada kendisini cep telefonuyla videoya çeken bir vatandaşa tepki göstermişti.

Kendisini görüntülemekte olan bir vatandaşın kamerayı havaya kaldırması sonrası kızan Soylu, "Ya çekme, şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.