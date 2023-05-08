Soylu'nun "Bir tıkla kimin kim olduğunu gösteriyor" dediği tepki çeken KİM uygulaması nedir

"KİM" adı verilen uygulama, akıllı telefondan çekilen bir fotoğraftaki kişinin kimliğini 2 saniye gibi kısa bir sürede tespit edebiliyor.

Soylu, uygulamanın devletin sahip olduğu güçlerden sadece çok küçük bir kısmını temsil ettiğini belirtirken, uygulamanın kişisel verilerin işlenmesi açısından hukukçular ve siyasetçiler tarafından eleştirildi.

Uygulamanın yasal ve etik boyutları hakkında tartışmalar devam ediyor.

"KİM" UYGULAMASI NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Avukat Sevgi Erarslan, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Şimdi buraya uzun uzun bunun nasıl anayasaya, mevcut hükümet döneminde kabul edilen 6698 sayılı Kanun’a ve imzacısı olduğumuz yine mevcut hükümet döneminde onaylanan 108 sayılı Sözleşme’ye aykırı olduğunu anlatırdım ama ne fayda. Lüzum yok." dedi.

CHP'li Gürsel Tekin ise uygulamanın Apple marka telefon üzerinden çalıştırması nedeniyle, "Bunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm verilerini Amerika’ya açmak olduğunu biliyorsunuz değil mi?" diye sordu ve bunun suç olduğunu savundu.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş-Direktörü Veysel Ok uygulamayla ilgili, Twitter hesabından yaptığı yorumda, "Hangi yasaya göre insanların kişisel bilgileri elde edilmiş/ depolanmış? İnsanların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde depolanması, elde edilmesi suç değil mi? Hiçbir şekilde güvenli olmayan telefona app şeklinde nasıl yüklemiş? Bu uygulama başka kaç kişide var?" sorularını sordu.

Polis Sendikası adlı Twitter hesabıysa, "Devletin sadece istihbarat birimleri ve TEM şube tarafından kullanılabilen program parti mensubu bir bakan tarafından telefona yüklenmiş ve vatandaşla paylaşılıyor. Ekranda KİM olarak yazan program emniyette gözcü olarak bilinir ve sadece istihbarati çalışmalarda kullanılabilir." şeklinde bir paylaşım yaptı.