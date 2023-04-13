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  • Soylu’nun TOGG şovu deşifre oldu. İçindekiler AKP MYK üyesi çıktı

Soylu’nun TOGG şovu deşifre oldu. İçindekiler AKP MYK üyesi çıktı

Bakan Soylu’nun yoldan geçen gençleri TOGG ile gidecekleri yere bıraktığı olay kurgu çıktı. Gençlerden biri olan Ayşe Şirin’in AKP' MKYK üyesi olduğu belirlendi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 14:07
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Soylu’nun TOGG şovu deşifre oldu. İçindekiler AKP MYK üyesi çıktı

Soylu’nun TOGG şovu deşifre oldu. İçindekiler AKP MYK üyesi çıktı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yerli otomobil Togg'u teslim aldığını duyurmuştu.

Yerli otomobil Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başlayan Soylu'nun dün yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktığı ifade edilmişti.

O anlarla ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videoda, gençlerle Soylu'nun diyalogu da dikkat çekmişti.

AKP MKYK ÜYESİ ÇIKTI
Soylu'nun o gençlerle yolda tesadüfen karşılaşmadığı, videoyu paylaşan Ayşe Şirin isimli kadının AKP' MKYK üyesi olduğu ortaya çıktı. Şirin'in eski paylaşımlarında da AKP ile olan yakın ilişkisi dikkat çekti.

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