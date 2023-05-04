Soylu’ya saç kesme makası hediye edildi

İçişleri Bakanı ve AKP’nin İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu Beyoğlu'ndaki Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde İstanbul Berberler Odası’nın düzenlediği kahvaltıda, berberlerle bir araya geldi.

Programda yaptığı konuşmada, pazar tatilinin berberlere ana sütü gibi helal olduğunu söyleyen Soylu, “Ticaret Bakanımızla biraz önce tekrar konuştum. Şükrü başkanın söylediklerini de ifade ettim. 'İnşallah bu önümüzdeki pazar değil ondan sonraki pazar berberlerde tatil başlıyor' dedi.” açıklamasında bulundu.

Soylu'ya, konuşmasının ardından cam fanus içinde saç kesme makası hediye edildi.

Programa, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz de katıldı.