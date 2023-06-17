Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek: CHP sosyal medyada trol besliyor

Deniz Zeyrek, ana muhalefet hakkında çok ses getirecek iddiayı canlı yayında ortaya attı.

Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek: CHP sosyal medyada trol besliyor

Seçim sonrasında CHP'de sular durulmuyor. Ana muhalefette değişim seslerinin etkisi sürerken Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, çok ses getirecek bir iddiayı ortaya attı.

Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında konuşan Deniz Zeyrek, canlı yayında CHP'nin sosyal medyada "trol ordusu" beslediğini iddia etti.

CHP'nin beslediği trol ordusu ile gazetecilere saldırdığını söyleyen Zeyrek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

Deniz Zeyrek'in o konuşması şu şekilde:

"Koskoca CHP, Atatürk'ün partisi falan... Onlar da sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor. O troller gazetecilere saldırıyor. Hem de belden aşağı saldırıyorlar. Ne kadar utanç verici bir şey. Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale etmesi lazım. Koskoca CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere verilmesi oralara harcanması çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey."

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