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600 Bin kişi bu haberi bekliyor. Kadro vaadine seçim ayarı

İktidarın sözleşmelilere kadro vaadi lafta kalmıştı. Seçim yılı yaklaşıyor. Artık bu vaadin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınmasına karar verildi. Tasarının Ekim ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 12:49
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 13:14
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Sözleşmeli personel kadro vaadi nihayet TBMM'ye geliyor. Çalışma tamamlanmak üzere Ekim ayında Meclis'e taşınacak

600 Bin kişi bu haberi bekliyor. Kadro vaadine seçim ayarı
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Kamuda sözleşmeli personelin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Tasarının Ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Kamudaki sözleşmeli personelin merakla beklediği kadro çalışmalarında mesai hızlandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip düzenlemeye son şeklini veriyor. Meselenin çözümü için farklı formüller değerlendiriliyor. Çalışmanın bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.Çalışmanın tamamlanmasıyla kamudan kadroya geçişte şartlar da netleşecek.

HER İKİ TARAFLA DA GÖRÜŞME YAPILACAK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Takan Zengin, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

Kamuda var olan 568 bini aşkın sözleşmeli personelin kimlerin kapsama alınacağına dair bir ifadeyi şimdiden kullanmak çok kolay değil. Bu konuda sosyal taraflarla, sendikalarla görüşmeler olacak. Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar şekillenecek. Kapsamın çalışanları tatmin edecek bir noktada olacağını düşünüyorum.

"Sözleşmeli personel olma tarihi ile ilgili sınır olabilir"

Genellikle sözleşmeli personel olma tarihi ile ilgili geçmiş dönemde de olduğu gibi bir tarih konabiliyor. Böyle bir tarih konabilir, belli kurumları kapsayıp kapsamaması durumunda bir şey konabilir.

Meclis'in 1 Ekim'de mesaiye başlamasıyla sözleşmeli personele kadro konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

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Vatandaş
4.09.2022 13:34
Bu sisteme Türk gençlerini mahkum eden zaten Saray ve şükerası değil mi ? Artı sizin hakkınız Türk milletinin menfaatlerinden üstün değil..Hakkınızı alın,oyunuzu da vermeyin.Veren aptaldır net.  
 
Ne ucuzluğu
4.09.2022 13:30
Akp ne yapsa ağızıyla kuş tutsa bu halk ülkeye sokulan milyonlarca suriyelinin hesabını sandıkta soracak enflasyon tavan yapmış beyler başka bir ülkede yaşıyorlar sanki tarım kredide çiçek yağ 50  
 
Fatma Emirzeoglu
4.09.2022 13:22
Ekpss sonuçları Mayıs ayında açıklandı dört ay oldu halen tercihler açılmadı lütfen haber yapın  
 
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