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Sözleşmeliye kadro mesaisi başlıyor. Heyetler bugün toplanıyor

Kamuda söşleşmeli olarak çalışan personelin kadroları hakkındaki çalışma hızlandırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle Memur-Sen heyeti bir araya gelecek

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 13:26
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Sözleşmeli personelin kadro mesaisi başlıyor. Heyetler bugün bir araya geliyor

Sözleşmeliye kadro mesaisi başlıyor. Heyetler bugün toplanıyor
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Kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-Sen heyetleri arasında teknik düzeyde sözleşmeli personel mesaisi olacak.Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi hükümetin önceliklerinden.


trthaber'in derlediği habere göre 568 bin 368 sözleşmeli personel kadro bekliyor. Gözler düzenlemenin kapsamının ne olacağında.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmalarına hız verdi.
Bakan Vedat Bilgin, geçen hafta Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti. Görüşmede sözleşmelilerin durumu ele alındı. Sendikanın talepleri dinlendi.

 

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