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  • Sözleşmeliye kadroda tarih belli oldu. Çalışma Bakanı Bilgin ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın açıkladı

Sözleşmeliye kadroda tarih belli oldu. Çalışma Bakanı Bilgin ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın açıkladı

Sözleşmeliye kadro talebiyle Çalışma Bakanlığı’yla görüşen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 'Ekim ayında bu işi bitirelim' diye ortaklaşa sözel bir mutabakatımız var. Ekim ayında bitirmek nihai hedefimiz." dedi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 16:36
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Sözleşmeliye kadroda tarih belli oldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüşen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın açıkladı

Sözleşmeliye kadroda tarih belli oldu. Çalışma Bakanı Bilgin ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın açıkladı
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AA

Sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili kritik toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi arasında yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konuyla ilgili özverili çalışmalarını gördüklerini anlatan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sonuçta herkesi memnun edecek bir çalışmaya vesile olmak istediklerini söyledi.

Yalçın, "Az önceki görüşmemizde 'Ekim ayında bu işi bitirelim' diye ortaklaşa sözel bir mutabakatımız var. Ekim ayında bitirmek nihai hedefimiz." dedi.

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Kamil Yılmaz
6.10.2022 16:45
Aynı işi 4A statüsünde çalışan taşeron işçilerde yapıyor. 4A ve 4C lerin suçu günahı ne. Sözleşmeli memuru sadece kapsam dahiline alırlarsa Anayasayı ihlal etmiş olurlar. Anayasada hüküm açık.  
 
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