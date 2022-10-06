Sözleşmeliye kadroda tarih belli oldu. Çalışma Bakanı Bilgin ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın açıkladı

AA

Sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili kritik toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi arasında yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konuyla ilgili özverili çalışmalarını gördüklerini anlatan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sonuçta herkesi memnun edecek bir çalışmaya vesile olmak istediklerini söyledi.

Yalçın, "Az önceki görüşmemizde 'Ekim ayında bu işi bitirelim' diye ortaklaşa sözel bir mutabakatımız var. Ekim ayında bitirmek nihai hedefimiz." dedi.