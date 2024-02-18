Sözünü tutup sanayide dansöz oynatan müşteri gündem oldu

Eğlenceli bir olay, sosyal medyada gülüşmelere neden oldu. Arabasını tamir ettirmek için sanayiye bırakan bir müşterinin, ustalara arabasının tamamlanması durumunda dansöz çağırmakla tehdit ettiği ve sözünü tuttuğu iddia edildi. İddiaya göre, arabası tamir edilen müşteri, işlem tamamlandığında dansöz getirerek ustalara sürpriz yapmış. Bu komik olay, sanayide çalışanların ve müşterilerin keyifli anlar yaşamasına neden olurken, olayın sosyal medyada paylaşılmasıyla da geniş kitleler tarafından ilgi gördü