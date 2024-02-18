İstanbul'da lokma sırasında seçim anketi

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde herkesin sonucunu en fazla merak ettiği il İstanbul oldu. 2019 yılında seçilerek İBB yönetimini uzun yıllar sonra AKP’den alan İmamoğlu bu seçimlerde yeniden aday olurken en büyük rakibi olarak Cumhur ittifakının adayı Murat Kurum olarak gösteriliyor.

Seçimlere günbegün yaklaşırken hem kurumsal anket şirketleri araştırma sonuçlarını yayınlıyor hem de YouTube kanalları mikrofon ve kameraları ile sokak sokak gezerek seçmenlerin nabzını tutmaya çalışıyor.

Ube Haber isimli YouTube kanalı, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden birisi olan Bağcılar’da bir lokma sırasında seçim anketi yaptı.

Anketinden kısa bir kesiti sosyal medya hesabından yayınlaması ile sosyal medyada gündem olan videoda, Lokma sırasından olan ve çoğunluğu yaşlı olan vatandaşların İBB seçimlerindeki tercihleri yer aldı.