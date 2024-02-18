İstanbul'da lokma sırasında seçim anketi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da lokma sırasında seçim anketi
Yerel seçimlerin yaklaşması ile sokakta yapılan seçim anketleri de hız kazandı. İstanbul’da Ube Haber adlı bir YouTube kanalının Bağcılar’da lokma sırasında yaptığı sokak röportajı ise sosyal medyada gündem oldu.

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde herkesin sonucunu en fazla merak ettiği il İstanbul oldu. 2019 yılında seçilerek İBB yönetimini uzun yıllar sonra AKP’den alan İmamoğlu bu seçimlerde yeniden aday olurken en büyük rakibi olarak Cumhur ittifakının adayı Murat Kurum olarak gösteriliyor.

Seçimlere günbegün yaklaşırken hem kurumsal anket şirketleri araştırma sonuçlarını yayınlıyor hem de YouTube kanalları mikrofon ve kameraları ile sokak sokak gezerek seçmenlerin nabzını tutmaya çalışıyor.

Ube Haber isimli YouTube kanalı, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden birisi olan Bağcılar’da bir lokma sırasında seçim anketi yaptı.

Anketinden kısa bir kesiti sosyal medya hesabından yayınlaması ile sosyal medyada gündem olan videoda, Lokma sırasından olan ve çoğunluğu yaşlı olan vatandaşların İBB seçimlerindeki tercihleri yer aldı.

Son Haberler
Faciadan saatler önce çekilen fotoğraflar bilirkişi raporuna girdi. İşçiler derin yarıkları görüntülemişti Gündem
Faciadan saatler önce çekilen fotoğraflar bilirkişi raporuna girdi. İşçiler derin yarıkları görüntülemişti
YouTube eki CEO'sunun oğlu ölü bulundu Dünya
YouTube eki CEO'sunun oğlu ölü bulundu
Sokak köpeklerini tüfekle yaralayan şahıs yakalandı Gündem
Sokak köpeklerini tüfekle yaralayan şahıs yakalandı
Çankırı'da ahır yangını Yerel Haberler
Çankırı'da ahır yangını
Tekstil sektörü tası tarağı toplayıp göç ediyor Ekonomi
Tekstil sektörü tası tarağı toplayıp göç ediyor
İstanbul'da firari hükümlülere operasyon: 7 bin 397 kişi Gündem
İstanbul'da firari hükümlülere operasyon: 7 bin 397 kişi
Türk İHA'larının Ukrayna'ya satışı engellendi. Yunanistan Güney Kıbrıs ve Fransa veto etti Gündem
Türk İHA'larının Ukrayna'ya satışı engellendi. Yunanistan Güney Kıbrıs ve Fransa veto etti