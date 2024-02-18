Diyarbakırlı 8 yaşındaki çocuk Atatürk büstünü ıslak mendille sildi

Diyarbakır’da yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki bir çocuk, ailesi ile birlikte Yenişehir ilçesindeki bulunan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne gitti.

Anne ve babası acil servise giderken çocuk hastanenin bahçeye çıktı. Bahçede bulunan Atatürk büstünü gören çocuk, otomobilden ıslak mendil alarak büstün tozlanmış yerlerini elleri ile silmeye başladı.

Atatürk büstünü sildikten sonra, bu kez üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü olan ‘Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz’ ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazılarını sildi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İçinde Atatürk sevgisini taşıyan 8 yaşındaki Diyarbakırlı çocuğun bu anları sosyal medyada viral oldu.