Diyarbakırlı 8 yaşındaki çocuk Atatürk büstünü ıslak mendille sildi

Kaynak: DHA
Diyarbakırlı 8 yaşındaki çocuk Atatürk büstünü ıslak mendille sildi
Diyarbakır’da ailesi ile birlikte hastaneye giden 8 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuk, çıktığı bahçede Atatürk büstünü otomobilden aldığı ıslak mendille sildi. Bu anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Diyarbakır’da yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki bir çocuk, ailesi ile birlikte Yenişehir ilçesindeki bulunan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne gitti.

Anne ve babası acil servise giderken çocuk hastanenin bahçeye çıktı. Bahçede bulunan Atatürk büstünü gören çocuk, otomobilden ıslak mendil alarak büstün tozlanmış yerlerini elleri ile silmeye başladı.

Atatürk büstünü sildikten sonra, bu kez üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü olan ‘Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz’ ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazılarını sildi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İçinde Atatürk sevgisini taşıyan 8 yaşındaki Diyarbakırlı çocuğun bu anları sosyal medyada viral oldu.

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