S&P ABD’nin kredi notunu teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamada, ABD'nin kredi notunun teyit edildiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, ABD'nin uzun vadeli kredi notunun "AA+" ve kısa vadeli kredi notunun "A-1+" olarak teyit edildiği belirtildi.

Ülkenin uzun vadeli kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğu aktarılan açıklamada, sağlam büyüme, kapsamlı para politikası esnekliği ve dünyanın önde gelen rezerv para biriminin ihraççısı olmanın getirdiği faydalarla beraber çeşitlendirilmiş ve dayanıklı bir ekonominin ABD'nin ülke notunun temelini oluşturduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, net kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 100'üne yaklaşmasıyla yüksek borç yükünün ve mali dinamikleri güçlendirmek amacıyla Kongre'de iki partinin iş birliğini sağlamadaki zorlukların kredi zayıflıkları olduğu paylaşıldı.

S&P'nin yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin resesyondan kaçınması ve "yumuşak iniş" yapmayı başarmasıyla bu yıl yüzde 2,5 büyümesinin beklendiği belirtti.

ABD ekonomisinin 2025'te yüzde 1,5, 2026'da yüzde 1,7 ve 2027'de ise yüzde 1,9 büyümesinin öngörüldü aktarıldı.