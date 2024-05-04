S&P’den Türkiye kararı: Kredi notunu yükseltti

Kaynak: AA
S&P’den Türkiye kararı: Kredi notunu yükseltti
Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun kuruluştan yapılan açıklamada, "B"den "B+"ya yükseltildiği belirtildi. Kredi notu görünümünün ise "pozitif" olarak korunduğu bildirildi.

Dış dengelenmenin de etkisiyle 31 Mart yerel seçimlerinin ardından maliye, para ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, önümüzdeki 2 sene içinde portföy girişlerinin artacağının, enflasyon ile dolarizasyonda düşüşün ve cari açıkların daralacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, politika yapıcıların, dolarizasyonun tersine döndüğü ve cari açığın daraldığı ortamda liraya olan güveni yeniden tesis etmeyi ve enflasyonu düşürmeyi başarması halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği dile getirildi.

Ülke ekonomisiyle ilgili tahminlerin de yer verildiği açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu sene ve gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceğinin beklendiği ifade edildi.

"DURAĞAN"DAN "POZİTİF"E ÇEVRİLMİŞTİ

Son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle aralık ayında takvim dışı değerlendirmeye giden S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Moody's de ocak ayında kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarırken Fitch Ratings ise martta kredi notunu "B"den "B+"ya, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

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